Il Liceo Leopardi di Recanati vince la decima edizione di ' Mad for science' ?

Notizia in breve

Il Liceo Leopardi di Recanati ha vinto la decima edizione di 'Mad for Science'. La premiazione si è svolta oggi all’Acquario Romano, per la prima volta in questa sede. La competizione, dedicata a progetti scientifici degli studenti, si è conclusa con la vittoria della scuola proveniente da Recanati. La manifestazione ha coinvolto diverse istituzioni e ha visto la partecipazione di numerosi studenti e insegnanti.