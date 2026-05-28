Il Liceo Leopardi di Recanati vince la decima edizione di ' Mad for science' ?
Il Liceo Leopardi di Recanati ha vinto la decima edizione di 'Mad for Science'. La premiazione si è svolta oggi all’Acquario Romano, per la prima volta in questa sede. La competizione, dedicata a progetti scientifici degli studenti, si è conclusa con la vittoria della scuola proveniente da Recanati. La manifestazione ha coinvolto diverse istituzioni e ha visto la partecipazione di numerosi studenti e insegnanti.
Roma, 28 mag. (AdnkronosLabitalia) - Si è conclusa oggi all'Acquario Romano, per la prima volta a Roma, la sfida finale della decima edizione del Concorso nazionale Mad for Science, promosso da Fondazione Diasorin ETs, che da dieci anni accompagna scuole, docenti e studenti in un percorso dedicato alla cultura scientifica, alla sperimentazione e all'innovazione. Ad aggiudicarsi il primo premio della decima edizione è stato il Liceo Scientifico Giacomo Leopardi di Recanati (Mc), con il progetto 'RootNet: Reti Micorriziche Innovative da Economia Circolare per l'Agricoltura del Futuro'. Il team vincitore, composto dagli studenti Andrew Antognini, Cristian Alfonso Esposito, Caterina Giaconi, Giorgio Mancini e Alessandro Travaglia, coordinati da Lucia Galassi, ha conquistato un contributo del valore di 75. 🔗 Leggi su Iltempo.it
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