Bambino di 7 anni investito davanti a scuola a Veroli | portato in eliambulanza a Roma in codice rosso

Notizia in breve

Un bambino di sette anni è stato investito nel primo pomeriggio davanti a una scuola nella zona di Case Campoli, a Veroli. I soccorritori sono intervenuti immediatamente e il bambino era cosciente al momento del soccorso. È stato poi trasferito in eliambulanza in codice rosso a Roma. Non sono stati forniti dettagli sulle circostanze dell’incidente o sulle condizioni attuali del bambino.