Bambino di 7 anni investito davanti a scuola a Veroli | portato in eliambulanza a Roma in codice rosso

Da fanpage.it 26 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Un bambino di sette anni è stato investito nel primo pomeriggio davanti a una scuola nella zona di Case Campoli, a Veroli. I soccorritori sono intervenuti immediatamente e il bambino era cosciente al momento del soccorso. È stato poi trasferito in eliambulanza in codice rosso a Roma. Non sono stati forniti dettagli sulle circostanze dell’incidente o sulle condizioni attuali del bambino.

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L’incidente nel primo pomeriggio nella zona di Case Campoli a Veroli. Il piccolo era cosciente all’arrivo dei soccorsi, poi il trasferimento in codice rosso nella Capitale. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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