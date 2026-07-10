Re Carlo ha partecipato a una visita allo zoo di Londra con Camilla, improvvisandosi veterinario durante l’evento. La visita si è svolta in un pomeriggio estivo, attirando attenzione per la presenza di membri della famiglia reale in un contesto pubblico. La scena ha coinvolto il pubblico e i visitatori dello zoo, che hanno assistito a questa incursione inaspettata di un membro della monarchia. La visita ha avuto un carattere informale e spontaneo, senza annunci ufficiali.

Un pomeriggio d’estate dall’eleganza inaspettata e dal fascino squisitamente british ha trasformato il celebre Zoo di Londra nel palcoscenico di un evento Reale senza precedenti. Sotto un sole splendente e un’ondata di caldo eccezionale che ha avvolto la Capitale, Re Carlo III e la Regina Camilla hanno abbandonato per un giorno l’austero protocollo Reale per cedere il passo alla scienza ma anche alla tenerezza, con il Sovrano che si è improvvisato, con impeccabile aplomb, medico veterinario d’eccezione. Carlo e Camilla allo Zoo di Londra. L’occasione ha segnato la prima visita ufficiale di Carlo all’attrazione in veste di Patrono della Zoological Society of London (ZSL), un legame storico e indissolubile che dal 1828 vede ogni Monarca britannico alla guida della società. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Re Carlo s’improvvisa medico veterinario, la visita allo Zoo di Londra con Camilla

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Re Carlo allo zoo di Londra tra tartarughe, pinguini e lumacheGiovedì, re Carlo III e la regina Camilla hanno visitato lo zoo di Londra in occasione del 200° anniversario della Zoological Society of London.

Londra, re Carlo e la regina Camilla al Chelsea Flower Show: l'incontro con BeckhamLunedì, il re Carlo III e la regina Camilla sono stati presenti al Chelsea Flower Show di Londra.

Re Carlo allo zoo di Londra: dà da mangiare alla tartaruga, ascolta il battito cardiaco del pinguinoRe Carlo III e la regina Camilla giovedì sono andati allo Zoo di Londra in occasione del duecentesimo anniversario della Società zoologica di Londra, che nel 1828 aprì nella capitale britannica il pri ... repubblica.it

Carlo e Camilla allo zoo di Londra: dalla tartaruga Polly ai pinguiniLondra, 9 lug. (askanews) – Re Carlo III e la regina consorte Camilla sfidano l’ondata di caldo per dare da mangiare a una tartaruga gigante delle Galàpagos di nome Polly e partecipare a una visita me ... lanotiziagiornale.it