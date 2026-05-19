Londra re Carlo e la regina Camilla al Chelsea Flower Show | l' incontro con Beckham

Da lapresse.it 19 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Lunedì, il re Carlo III e la regina Camilla sono stati presenti al Chelsea Flower Show di Londra. Il re, noto come patron della Royal Horticultural Society, ha partecipato all’evento che si tiene ogni anno nella capitale britannica. Durante la visita, hanno incontrato anche un noto ex calciatore, che si trovava tra i visitatori del festival floreale. La manifestazione si svolge nel grande parco di un quartiere londinese, attirando numerosi appassionati di giardinaggio e pubblico interessato alle esposizioni di piante e fiori.

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Lunedì re Carlo III e la regina Camilla hanno visitato il rinomato Chelsea Flower Show di Londra. Il re è un mecenate della Royal Horticultural Society, che organizza l’evento annuale nella capitale britannica. Durante la sua visita, il monarca ha incontrato il calciatore Sir David Beckham e i famosi orticoltori e presentatori televisivi Alan Titchmarsh e Frances Tophill in un cottage rustico ispirato a Highgrove House. Tra le installazioni creative anche una gigantesca statua in legno di una donna sdraiata su un fianco, che rappresenta Madre Natura, creata dalla Campagna per la protezione dell’Inghilterra rurale. Questo articolo Londra, re... 🔗 Leggi su Lapresse.it

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King Charles and Queen Camilla Tour Chelsea Flower Show Gardens in London | APT

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