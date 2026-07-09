Giovedì, re Carlo III e la regina Camilla hanno visitato lo zoo di Londra in occasione del 200° anniversario della Zoological Society of London. Durante la visita, hanno incontrato animali come tartarughe, pinguini e lumache e si sono intrattenuti con i custodi della struttura. La visita ufficiale ha coinvolto anche un giro tra le aree espositive dello zoo.

Giovedì re Carlo III e la regina Camilla hanno visitato lo zoo di Londra in occasione del 200° anniversario della Zoological Society of London, incontrando animali e custodi durante il loro giro della struttura. La coppia reale si è fermata a dare da mangiare a una tartaruga prima di parlare con i custodi presso il recinto dei pinguini dello zoo, dove hanno aiutato a effettuare un controllo sanitario su uno degli uccelli utilizzando uno stetoscopio. Il re ha inoltre parlato con il personale degli sforzi per salvare dall’estinzione le lumache arboree del genere Partula e ha applicato un po’ di vernice sul guscio di una lumaca, una tecnica che i custodi utilizzano per marcare e monitorare i molluschi. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Re Carlo allo zoo di Londra tra tartarughe, pinguini e lumache

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