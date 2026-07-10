ravenna firenze nuovi treni diretti nel nome di dante

Da domenica, sulla linea Faentina, due coppie di treni regionali Minuetto collegheranno Ravenna e Firenze con un servizio diretto. La nuova tratta riprende il collegamento tra le due città, passando per le tappe principali lungo il percorso. I treni sono stati riattivati per facilitare gli spostamenti tra le due località, mantenendo la frequenza di servizio prevista. La linea rappresenta un collegamento storico tra le città di Dante, ora ripristinato con treni moderni.

La ferrovia torna a unire le città di Dante lungo la linea Faentina. Da domenica due coppie di treni regionali Minuetto collegheranno Ravenna e Firenze: una coppia di convogli al mattino e una alla sera percorreranno la linea transappenninica tutte le domeniche e nei festivi (13,40 euro il biglietto ordinario), ma se la sperimentazione sarà positiva, si ragionerà sull’estensione quotidiana. Il nuovo servizio nasce dalla collaborazione tra le Regioni Emilia-Romagna e Toscana, Trenitalia Tper, Trenitalia, Rfi e rappresenta un altro passo in avanti dopo il completo ripristino della Faentina, la storica linea transappenninica gravemente danneggiata dall’alluvione del maggio 2023 e dagli eventi meteorologici di marzo dell’anno scorso. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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Nuovi treni diretti collegano Firenze e Ravenna le città di Dante

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