Treni Faentina | via ai collegamenti diretti tra Firenze e Ravenna

Da domenica 12 luglio 2026 sono stati attivati nuovi collegamenti ferroviari diretti tra Firenze e Ravenna sulla linea Faentina. Due coppie di treni regionali circolano tutte le domeniche e nei giorni festivi, collegando le due città senza fermate intermedie. Le nuove corse sono state introdotte per migliorare le connessioni tra Toscana e Emilia-Romagna.

FIRENZE – Da domenica 12 luglio 2026 prendono il via i nuovi collegamenti ferroviari diretti tra Firenze e Ravenna, lungo la linea Faentina. Le due coppie di treni regionali circoleranno tutte le domeniche e nei giorni festivi, rafforzando i collegamenti tra Toscana ed Emilia-Romagna. Dalla città dei mosaici bizantini alla capitale del Rinascimento, senza cambi, attraversando il cuore dell’Appennino. E viceversa. Il percorso attraversa il Mugello e Marradi, nel fiorentino, Brisighella e Faenza, nel ravennate, e l’Appennino tosco-romagnolo, seguendo il tracciato reso celebre dal Treno di Dante.“Questo nuovo collegamento festivo diretto Firenze-Ravenna non è solo una grande operazione di mobilità sostenibile, ma rappresenta un vero e proprio ponte culturale e ideale tra la Toscana e l’Emilia-Romagna”, ha dichiarato Giani. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

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