Dal 12 luglio entreranno in servizio due nuovi treni regionali diretti tra Ravenna e Firenze sulla linea Faentina. La tratta, che collega le due città, sarà servita senza fermate intermedie, migliorando i collegamenti tra Emilia-Romagna e Toscana. La novità riguarda esclusivamente i treni regionali e si inserisce nell’offerta di trasporto ferroviario tra le due regioni. La frequenza e gli orari specifici non sono stati comunicati.

Firenze, 9 luglio 2026 – Emilia-Romagna e Toscana rafforzano i collegamenti ferroviari con due nuovi treni regionali diretti tra Ravenna e Firenze lungo la storica linea Faentina. Il servizio, operativo da domenica 12 luglio e attivo nei giorni festivi, consentirà di raggiungere senza cambi le due città attraversando l'Appennino tosco-romagnolo, lungo il percorso reso celebre dal Treno di Dante. Il nuovo collegamento, presentato dai presidenti delle Regioni Michele de Pascale ed Eugenio Giani insieme alle assessore regionali Irene Priolo e Roberta Frisoni e all'assessore toscano ai Trasporti Filippo Boni, arriva dopo il completo ripristino della linea Faentina, gravemente danneggiata dalle alluvioni del 2023 e del 2025. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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© Lanazione.it - Treni, al via dal 12 luglio i diretti Ravenna-Firenze sulla Faentina

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