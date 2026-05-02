Insegna arte all' Università Giacomo Calogero a Salotto Blu | Ben riuscita la rassegna ' Un' opera al mese'

Durante l'incontro al Salotto Blu, il docente di Arte Moderna ha commentato positivamente la rassegna intitolata “Un'opera al mese”, definendola ben riuscita. L'intervento si è concentrato sull'esperienza personale legata alla manifestazione e sul valore delle esposizioni proposte. Il docente, noto per i suoi studi e testi nel campo dell'arte, ha partecipato alla discussione condividendo alcune riflessioni sulla manifestazione.

Giacomo Calogero è docente di Arte Moderna all'Università di Bologna e autore di importanti studi e libri. Conversando con Mario Russomanno per la trasmissione televisiva che andrà in onda alle 23 di sabato su VideoRegione, canale 99, il professore ha affrontato temi diversi. Tra altro, ha.🔗 Leggi su Forlitoday.it Notizie correlate Al D’Azeglio la rassegna dell’Università di Parma “L'arte del racconto al cinema”Dopo il primo appuntamento dei giorni scorsi, con Boccaccio ’70, prosegue il 16 e il 23 aprile al Cinema D’Azeglio la rassegna dell’Università di... L’arte contemporanea entra all’Università di Bari: Annamaria Suppa dona un’opera ispirata al logo UniBaL’arte dialoga con l’accademia e con l’innovazione in occasione dell’inaugurazione dell’Anno Accademico 2025-2026 dell’Università degli Studi di Bari...