A Milano un turista britannico in isolamento è risultato negativo per due volte al test per l’Hantavirus. La febbre che aveva si è successivamente rivelata causata da un rhinovirus. L’uomo, che era stato messo in isolamento precauzionale, ha ricevuto conferma che non si tratta di un caso di infezione da Hantavirus. La situazione si è conclusa con i risultati dei test che hanno escluso ogni rischio di contagio.

Milano, 15 maggio 2026 - Qualche linea di febbre. E subito il test, che ha escluso, per la seconda volta in quarantott'ore, che il sessantenne britannico in isolamento da martedì 12 maggio sera all'ospedale Sacco di Milano per aver viaggiato, il 25 aprile, su un aereo dall'isola di Sant'Elena a Johannesburg a qualche sedile di distanza da due persone contagiate nel focolaio della nave Hondius (una delle quali deceduta l'indomani in un ospedale sudafricano), abbia contratto l'Hantavirus ceppo Andes. https:www.quotidiano.netvideocronacahantavirus-bertolaso-situazione-assolutamente-sotto-controllo-e4di0vco L'allarme è scattato giovedì notte: il paziente britannico, arrivato senza alcun sintomo e strettamente monitorato dal personale dell'ospedale, aveva un po' di febbre. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Hantavirus, falso allarme: il turista britannico in isolamento a Milano negativo per due volte al test. La febbre? Rhinovirus

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Sullo stesso argomento

Hantavirus, negativo il test sul turista britannico isolato al Sacco di MilanoÈ risultato negativo l'esito del test effettuato sul turista britannico e sul suo accompagnatore isolati e messi in quarantena all'ospedale Sacco di...

Hantavirus, test negativo per il 60enne inglese in quarantena a Milano. Una turista argentina in isolamento a MessinaLa direttrice dello Spem, il Servizio epidemiologia e medicina preventiva, dell’Asp di Messina, Mariella Santoro “appresa ora la notizia” rende noto...

L’hantavirus e il meccanismo della paura: quando l’allarme corre più del contagio x.com

Hantavirus, bufale su diffusione e presunti inganni israeliani: smontate le teorie complottisteSui social dilagano disinformazione e false notizie sull’hantavirus, con utenti che riesumano vecchie teorie virali sul Covid-19 per alimentare l’allarme #TheCube ... it.euronews.com

Hantavirus: primi casi di ex-passeggeri positivi in Francia e negli Stati UnitiMentre si conclude l'evacuazione della nave Hondius, in Francia e negli Stati Uniti si registrano le prime infezioni da hantavirus di alcuni passeggeri (tutti in isolamento). Il rischio contagio riman ... panorama.it

Quali sono le possibilità che questo focolaio di hantavirus porti a conseguenze globali? reddit