Tra le 2 e le 3 di notte tra domenica e lunedì, tre uomini incappucciati sono entrati nell’agriturismo Cà Fenile, in via Brumano, ad Alzano Lombardo. Hanno aggredito il titolare, un uomo di 47 anni, e sono fuggiti con denaro e orologi. Nessuno è rimasto ferito gravemente, ma l’uomo ha subito una colluttazione prima di essere soccorso. Le forze dell’ordine stanno indagando sull’accaduto.

Brutta rapina, nella notte tra domenica 5 e lunedì 6 luglio, all’agriturismo Cà Fenile, in via Brumano, ad Alzano Lombardo. Tre banditi incappucciati si sono introdotti nella proprietà poco prima delle 3 e hanno picchiato il titolare, un 47enne, fuggendo con soldi e orologi. Il ristoratore è stato accompagnato in ambulanza all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo, da dove è stato dimesso in mattinata. Nella struttura, dove lavora e vive con la moglie, erano presenti anche i loro figli e alcuni ospiti, che non sarebbero rimasti coinvolti.L’agriturismo si trova in una zona isolata, ora i carabinieri della compagnia di Bergamo, cui competono le indagini, stanno verificando se ci siano telecamere utili, coordinati dalla pm di turno, Carlotta De Luca. 🔗 Leggi su Bergamo.corriere.it

© Bergamo.corriere.it - Alzano Lombardo, rapina all'agriturismo Cà Fenile: tre banditi incappucciati picchiano il titolare e scappano con i soldi

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Alzano Lombardo, tre rapinatori incappucciati picchiano il titolare dell'agriturismo e fuggono con i soldiNella notte tra domenica e lunedì, tre uomini incappucciati hanno fatto irruzione in un agriturismo in via Brumano, ad Alzano Lombardo.

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