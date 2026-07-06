Alzano Lombardo rapina all' agriturismo Cà Fenile | tre banditi incappucciati picchiano il titolare e scappano con i soldi

Da bergamo.corriere.it 6 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Tra le 2 e le 3 di notte tra domenica e lunedì, tre uomini incappucciati sono entrati nell’agriturismo Cà Fenile, in via Brumano, ad Alzano Lombardo. Hanno aggredito il titolare, un uomo di 47 anni, e sono fuggiti con denaro e orologi. Nessuno è rimasto ferito gravemente, ma l’uomo ha subito una colluttazione prima di essere soccorso. Le forze dell’ordine stanno indagando sull’accaduto.

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Brutta rapina, nella notte tra domenica 5 e lunedì 6 luglio, all’agriturismo Cà Fenile, in via Brumano, ad Alzano Lombardo. Tre banditi incappucciati si sono introdotti nella proprietà poco prima delle 3 e hanno picchiato il titolare, un 47enne, fuggendo con soldi e orologi. Il ristoratore è stato accompagnato in ambulanza all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo, da dove è stato dimesso in mattinata. Nella struttura, dove lavora e vive con la moglie, erano presenti anche i loro figli e alcuni ospiti, che non sarebbero rimasti coinvolti.L’agriturismo si trova in una zona isolata, ora i carabinieri della compagnia di Bergamo, cui competono le indagini, stanno verificando se ci siano telecamere utili, coordinati dalla pm di turno, Carlotta De Luca. 🔗 Leggi su Bergamo.corriere.it

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Alzano Lombardo, tre rapinatori incappucciati picchiano il titolare dell'agriturismo e fuggono con i soldiNella notte tra domenica e lunedì, tre uomini incappucciati hanno fatto irruzione in un agriturismo in via Brumano, ad Alzano Lombardo.

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