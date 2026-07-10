Un uomo di 58 anni, ricercato per una rapina avvenuta a marzo 2023 in una tabaccheria del centro, è stato arrestato in Lussemburgo dopo mesi di indagini. La polizia ha condotto un blitz che ha portato all’arresto del sospetto, originario della provincia jonica.

È stato arrestato un 58enne originario della provincia jonica, ritenuto presunto responsabile di una rapina avvenuta nel marzo 2023 ai danni di una tabaccheria nel centro di Grottaglie. L’uomo, destinatario di un Mandato di Arresto Europeo, è stato rintracciato in Lussemburgo e trasferito a Roma, dove dovrà rispondere anche di altri reati commessi durante la latitanza. Un arresto internazionale dopo mesi di indagini Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’arresto del 58enne è il risultato di una complessa attività investigativa avviata dal Commissariato di Grottaglie e coordinata dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Taranto. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Rapina a Grottaglie, 58enne ricercato catturato in Lussemburgo dopo mesi di indagini: i dettagli del blitz

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