Ricercato per tentata rapina lesioni personali e maltrattamenti | catturato dai carabinieri

Un uomo ricercato per tentata rapina, lesioni personali aggravate e maltrattamenti è stato arrestato dai carabinieri. Aveva tentato di rapinare un porto di armi o oggetti atti ad offendere e aveva causato danni a persone, anche familiari e conviventi. L’arresto è avvenuto nel corso di un’operazione dei militari, che hanno portato a termine la cattura dopo averemesso il mandato di ricerca.

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Dalla tentata rapina al porto di armi od oggetti atti ad offendere, fino alle lesioni personali aggravate e ai maltrattamenti contro familiari e conviventi. Sono i reati – compiuti tra il 2011 e il 2014 nelle province di Ferrara e Rovigo – per i quali un cittadino tunisino di 56 anni, residente a.🔗 Leggi su Ferraratoday.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Tentata rapina in un negozio, scoperto e denunciato dai carabinieriL'episodio è avvenuto martedì 24 marzo e i militari della compagnia di Ronciglione grazie ai dati della macchina sono riusciti a risalire al... Avellino, arrestate tre persone per maltrattamenti in famiglia e lesioni personali aggravateLa Polizia di Stato ha tratto in arresto tre persone per maltrattamenti in famiglia, lesioni personali aggravate, corruzione di minorenne e reati... Argomenti più discussi: Ricercato per rapina, lo prendono a Crespino; Ruba una lattina al supermercato. Sorpreso dal vigilante e dagli agenti della Polizia di Stato li aggredisce. Alla fine viene arrestato; Gambettola: 21enne arrestato per violazione del divieto di avvicinamento e aggressione ai carabinieri; Neonato di sei mesi trovato morto in culla dai genitori - POP.