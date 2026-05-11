Ricercato per tentata rapina lesioni personali e maltrattamenti | catturato dai carabinieri
Un uomo ricercato per tentata rapina, lesioni personali aggravate e maltrattamenti è stato arrestato dai carabinieri. Aveva tentato di rapinare un porto di armi o oggetti atti ad offendere e aveva causato danni a persone, anche familiari e conviventi. L’arresto è avvenuto nel corso di un’operazione dei militari, che hanno portato a termine la cattura dopo averemesso il mandato di ricerca.
Dalla tentata rapina al porto di armi od oggetti atti ad offendere, fino alle lesioni personali aggravate e ai maltrattamenti contro familiari e conviventi. Sono i reati – compiuti tra il 2011 e il 2014 nelle province di Ferrara e Rovigo – per i quali un cittadino tunisino di 56 anni, residente a.🔗 Leggi su Ferraratoday.it
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