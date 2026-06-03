Ricercato da mesi dopo la condanna per una rapina a un coetaneo | latitante di 20 anni catturato al Parco Ducale

Un giovane di 20 anni, ricercato da mesi dopo una condanna per una rapina a un coetaneo, è stato arrestato al Parco Ducale. I Carabinieri hanno eseguito un provvedimento restrittivo emesso dall’Ufficio Esecuzioni Penali di Milano, ponendo fine a una fuga durata diversi mesi. L’arresto è avvenuto senza incidenti.

I Carabinieri hanno arrestato un latitante in esecuzione di un provvedimento restrittivo emesso dall'Ufficio Esecuzioni Penali della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano, ponendo fine a una fuga durata mesi.L'operazione è scattata intorno alle ore 17 del 1° giugno. I Carabinieri. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

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How Dillinger Built a Criminal Empire: The Most Wanted Man in USA.

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