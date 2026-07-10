Le autorità hanno perquisito l’abitazione di un collaboratore di Lavitola nell’ambito delle indagini sull’attentato a un giornalista. La Rai ha deciso di sospendere le repliche estive del programma televisivo coinvolto, in attesa di chiarimenti sulla vicenda. Le indagini continuano con perquisizioni e interrogatori, senza ulteriori dettagli sulla natura delle accuse o sui soggetti coinvolti.

Roma, 10 luglio 2026 – Proseguono le indagini sull' attentato a Sigfrido Ranucci tra perquisizioni e interrogatori, ma intanto la Rai sospende le repliche estive di ‘Report’ "in attesa che si faccia piena chiarezza sulla delicata e complessa vicenda". Perquisita la casa dell'intermediario di Lavitola. Perquisita oggi, nel Napoletano, l'abitazione di Gomes Clesio Tavares, il tuttofare di Valter Lavitola ritenuto l'intermediario con il gruppo che ha fatto esplodere l'ordigno lo scorso ottobre davanti a casa del giornalista e conduttore. La perquisizione segue quella eseguita sabato sera dai carabinieri del Nucleo Investigativo di Roma e Frascati scattata mentre Lavitola, ritenuto il mandante dell' attentato dinamitardo, era sotto casa con le valigie pronto a lasciare l'Italia per l'Africa. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Ranucci, perquisita l’abitazione del tuttofare di Lavitola. E la Rai sospende le repliche di Report

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