Durante un interrogatorio di circa due ore, Valter Lavitola ha negato di essere il mandante dell’attentato contro il giornalista avvenuto il 16 ottobre 2025. Ha dichiarato di non avere alcuna idea del movente e di non sapere chi possa essere stato coinvolto nell’attacco. La procura di Roma ha convocato Lavitola nell’ambito dell’indagine ancora in corso, senza ulteriori dettagli pubblicati sulle eventuali prove o sospetti.

“Non sono stato io, non so chi possa essere stato e non ho idea del movente”. È durato circa due ore l’interrogatorio di Valter Lavitola, convocato oggi dalla Procura di Roma nell’ambito dell’inchiesta sull’attentato contro il giornalista Sigfrido Ranucci, avvenuto il 16 ottobre 2025. L’ex direttore dell’Avanti, indagato per tentata strage e associazione per delinquere di tipo mafioso, è stato ascoltato dal procuratore capo Francesco Lo Voi e avrebbe detto di essere estraneo alle pesantissime contestazioni. L’ex faccendieri – protagonista di tanti casi eclatanti della seconda Repubblica – si è detto “sconcertato” dell’accusa di essere il mandante alla luce del rapporto di “fraternità” che lo lega a Ranucci. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Non sono stato io, non ho idea del movente”, Valter Lavitola interrogato per due ore nega di essere il mandante della bomba Ranucci

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Bomba contro Sigfrido Ranucci, c'è un presunto mandante: indagato l'ex editore Valter LavitolaL'indagine sull'attentato contro il giornalista si è ampliata con la nomina di un nuovo indagato, l'ex editore e imprenditore.

Temi più discussi: Sigfrido Ranucci: Sono sconcertato, Lavitola è un amico. Quella bomba? Un messaggio destinato a qualcun altro; Bomba a Ranucci, caccia al movente. Lavitola: Io non parlo con il pm; Chi è Valter Lavitola, dall’estorsione a Berlusconi all’attentato a Ranucci: amico-nemico di tutti, il suo nome spunta dietro molti casi italiani; Ranucci: Troppe voci, Lavitola è un amico. E a me certo non serve visibilità.

Non sono stato io, non so chi possa essere stato e non ho idea del movente. E' quanto avrebbe sostanzialmente detto Valter Lavitola, in base a quanto si apprende, nel corso di dichiarazioni spontanee fatte davanti ai pm della Procura di Roma che lo hann x.com

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