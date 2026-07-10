Un ordigno esplode vicino alla sede di un programma televisivo, danneggiando l’ingresso e provocando danni materiali. L’autore dell’attentato avrebbe agito per bloccare le trasmissioni di Report, secondo quanto dichiarato. Ranucci, conduttore del programma, afferma che l’attacco mira a interrompere il flusso di informazioni e smentisce di aver mai avuto intenzioni politiche o di voler entrare in politica, precisando che non ha mai ricevuto richieste in tal senso.

Con l'attentato "penso ancora si volesse interrompere un flusso di informazioni nei confronti di Report. Entrare in politica? Sono balle, non ho mai voluto". Sigfrido Ranucci insiste e non crede alla pista che porta a Valter Lavitola, presunto mandante - secondo i pm - dell'attentato contro il conduttore e che avrebbe commissionato sondaggi per lanciarlo come leader del campo largo. "Non ho ceduto a lusinghe di tutti gli schieramenti. Centrosinistra. Centrodestra. Movimenti. La mia risposta è la stessa data a Francesco Filini di Fratelli d’Italia in una circostanza. Non mi candido, perché se mi eleggono mi tocca finire nella commissione di vigilanza Rai". 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Ranucci insiste: "Attentato per interrrompere flusso di Report. Io in politica? Ho avuto richieste, ma non mi candido"

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Sigfrido Ranucci: aggiornamenti su arresti dopo attentato del 16 ottobre - Agorà Estate 30/06/2026

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