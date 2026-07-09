Massimo Giletti ha espresso sorpresa e perplessità riguardo all'amicizia tra il giornalista Ranucci e Valter Lavitola. Durante un intervento pubblico, Giletti ha dichiarato di aver trovato insolito il rapporto tra i due, sottolineando come consideri l'amicizia una cosa sacra. Non sono stati forniti dettagli aggiuntivi o motivazioni sul motivo della sua reazione.

Massimo Giletti si dice sorpreso e perplesso riguardo all’ amicizia tra Sigfrido Ranucci e Valter Lavitola. “Per me l’amicizia è una parola sacra, quando ho sentito Ranucci parlare di amicizia con Lavitola mi sono un po’ stranito. Io penso che nella nostra vita gli amici non stanno su una mano. E’ una persona che hai conosciuto nel 2019, è una fonte che ti dà notizie e va bene, però su questo punto la vedo diversamente da lui. Con certe persone io non avrei nulla da spartire”, ha detto il giornalista intervenendo ieri sera a Polignano a Mare in occasione del festival ‘Il Libro Possibile’, a proposito dell’inchiesta sull’attentato subito da Sigfrido Ranucci. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Giletti su Ranucci: “Perplesso da sua amicizia con Lavitola” – Il video

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