Sigfrido Ranucci ha dichiarato di non volersi candidare in politica, anche se ha affermato di essere stato avvicinato da vari soggetti, precisando che da un ex politico ha ricevuto solo alcuni consigli. Nel frattempo, il caso dell’attentato dinamitardo sotto la sua abitazione, attribuito a un ex politico, continua a essere al centro dell’attenzione dei media. Ranucci ha anche smentito alcune versioni, passando all’attacco.

Sigfrido Ranucci smentisce, cambia versione, va all’attacco. Il caso Lavitola, accusato di essere il mandante dell’attentato dinamitardo sotto l’abitazione del conduttore di Report, tiene banco su tutti i quotidiani. Spunta un sondaggio commissionato dall’imprenditore-faccendiere pluripregiudicato sulla popolarità il giornalista militante. Ma Ranucci smentisce di aver saputo e approvato l’operazione per una eventuale discesa in campo sotto le bandiere, neanche a dirlo, del centrosinistra. In una lunga intervista al Corriere della Sera smentisce tutto. “Balle”. Perché allora non ha scoraggiato l’amico a fare il sondaggio? “Lavitola non aveva bisogno che lo scoraggiassi. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Ranucci e la discesa in campo. “Non entro in politica ma sono stato corteggiato da tutti. Da Lavitola solo qualche dritta…”

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Intervista a Sigfrido Ranucci: «Il sondaggio e l'ipotesi di un partito? Ho ricevuto richieste, ma non mi candido. Lavitola ci diede qualche dritta, lo aiutai sul carbon credit»Sigfrido Ranucci ha risposto a un articolo di ieri di La Verità, precisando di non aver letto tutta la rassegna stampa.

Ranucci candidato premier del campo largo: ecco tutte le domande del questionario preparato da Lavitola per lanciare l'amico in politicaValter Lavitola aveva commissionato un questionario ai sondaggisti per valutare la popolarità di Sigfrido Ranucci, candidato come premier del campo...

Temi più discussi: Ranucci-Lavitola, il caso del sondaggio sulla discesa in campo del giornalista: Lo vidi, sapeva che non mi sarei candidato; Il sondaggio di Lavitola sulla discesa in campo dell’amico Ranucci; Caso Ranucci, spunta il sondaggio segreto di Lavitola sul campo largo; Sigfrido Ranucci, spunta un sondaggio sulla discesa in politica: cosa emerge dalle carte dell'inchiesta.

Il sondaggio di Lavitola sulla discesa in campo dell’amico Ranucci roma.repubblica.it/cronaca/2026/0… x.com

Ranucci: Io in politica? Balle, non mi candido. Il caso Lavitola tra il giallo del leader straniero e il sospetto sulla bombaIl giornalista d'inchiesta e conduttore di Report, Sigfrido Ranucci, non ha letto l’intera rassegna stampa sui quotidiani, assicura. Tuttavia accetta di replicare agli ... leggo.it

Sigfrido Ranucci, spunta un sondaggio sulla discesa in politica: cosa emerge dalle carte dell'inchiestaTra i tanti quesiti c'è anche questo: Pensando ai giornalisti televisivi, quali sono i primi nomi che le vengono in mente? Oppure ancora: Le competenze sviluppate durante la carriera giornalistica ... tg.la7.it