Nella notte, ladri hanno forzato le porte di un parco attrazioni in un centro commerciale abbandonato, entrando nell’area parcheggio e rubando computer, tablet e il distributore di caffè. Il furto ha causato danni stimati in diverse migliaia di euro. Nessuno è stato arrestato e le indagini sono in corso.

Furto nella notte al parco attrazioni Mugnano sul Ghiaccio, allestito nell'area parcheggio dell'ex Auchan di Mugnano. Ignoti si sono introdotti all'interno della struttura dopo aver forzato le porte d'ingresso, portando via diverso materiale e provocando danni per migliaia di euro. L'episodio è stato denunciato ai Carabinieri della Stazione di Mugnano, che hanno avviato le indagini per risalire ai responsabili. Secondo una prima ricostruzione, i malviventi sono riusciti a entrare nei locali del parco attrazioni durante la notte, approfittando dell'assenza di personale. Una volta all'interno hanno asportato tablet, computer, il distributore del caffè e diverse bevande, causando un danno economico stimato in circa 4mila euro. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

© Teleclubitalia.it - Raid nella notte al parco Mugnano sul Ghiaccio: rubati pc, tablet e distributore del caffè

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