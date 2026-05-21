Furto con scasso nella sede della Croce rossa rubati tablet e smartphone
Nella giornata di ieri, nella sede direzionale del Comitato di Venezia della Croce Rossa, situata in via Napoli a Mestre, si è verificato un furto con scasso. I malviventi sono entrati nell’edificio forzando una porta e hanno portato via diversi dispositivi elettronici, tra cui tablet e smartphone. Sono in corso le indagini delle forze dell’ordine per identificare i responsabili e ricostruire l’accaduto. Nessuna persona è rimasta ferita durante l’episodio.
Furto con scasso, con danni materiali, nella sede direzionale della Croce Rossa del Comitato di Venezia, in via Napoli, a Mestre, quartiere Altobello. Lo denuncia con amarezza la stessa Cri, che spiega che i fatti risalgono a ieri. Clicca qui per iscriverti al canale WhatsApp di VeneziaToday Nel. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it
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