Furto con scasso nella sede della Croce rossa rubati tablet e smartphone

Da veneziatoday.it 21 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella giornata di ieri, nella sede direzionale del Comitato di Venezia della Croce Rossa, situata in via Napoli a Mestre, si è verificato un furto con scasso. I malviventi sono entrati nell’edificio forzando una porta e hanno portato via diversi dispositivi elettronici, tra cui tablet e smartphone. Sono in corso le indagini delle forze dell’ordine per identificare i responsabili e ricostruire l’accaduto. Nessuna persona è rimasta ferita durante l’episodio.

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Furto con scasso, con danni materiali, nella sede direzionale della Croce Rossa del Comitato di Venezia, in via Napoli, a Mestre, quartiere Altobello. Lo denuncia con amarezza la stessa Cri, che spiega che i fatti risalgono a ieri.  Clicca qui per iscriverti al canale WhatsApp di VeneziaToday Nel. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it

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