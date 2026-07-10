Raid ai bancomat con l’esplosivo Arrestato un 30enne con l’arsenale
Un uomo di 30 anni è stato arrestato dai carabinieri con l’accusa di detenzione di esplosivi. Durante un intervento, i militari hanno trovato un arsenale e denaro sporco di inchiostro, ritenuti collegati a raid ai bancomat con esplosivi. L’arrestato è stato colto in flagranza di reato e portato in custodia. Non sono stati forniti dettagli su eventuali furti o tentativi di furto specifici.
Un arresto per illecita detenzione di esplosivi. In manette in flagranza di reato è finito Florent Michele B., un trentenne italiano: il sospetto è che l’arsenale trovato dai carabinieri del Nucleo investigativo, insieme a mazzette di banconote macchiate d’inchiostro, c’entri con assalti ai bancomat. Raid che bande specializzate compiono con la cosiddetta “ tecnica della marmotta “: nella bocchetta da cui solitamente fuoriescono le banconote viene introdotto un manufatto metallico con polvere esplosiva. Scoppiando, sventra completamente lo sportello consentendo ai criminali di arraffare le banconote all’interno. Tutto è iniziato con la... 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
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