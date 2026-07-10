Raid ai bancomat con l’esplosivo Arrestato un 30enne con l’arsenale

Notizia in breve

Un uomo di 30 anni è stato arrestato dai carabinieri con l’accusa di detenzione di esplosivi. Durante un intervento, i militari hanno trovato un arsenale e denaro sporco di inchiostro, ritenuti collegati a raid ai bancomat con esplosivi. L’arrestato è stato colto in flagranza di reato e portato in custodia. Non sono stati forniti dettagli su eventuali furti o tentativi di furto specifici.