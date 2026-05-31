Una banda ha preso di mira un bancomat in Oltrepò pavese, usando esplosivi per svaligiarlo. Dopo aver fatto saltare lo sportello, i ladri sono fuggiti con i soldi. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, ma i criminali sono riusciti a scappare prima dell’arrivo delle forze dell’ordine. Si tratta di un episodio che si ripete in questa zona, già interessata da assalti simili negli ultimi mesi.

Canneto Pavese (Pavia), 31 maggio 2026 - Ancora in azione, in Oltrepò pavese, una delle bande che assaltano con esplosivi gli sportelli automatici di banche e poste. Erano circa le 2.30 di oggi, domenica 31 maggio, quando è stata sentita l'esplosione che ha colpito il bancomat della banca Bper, in via Roma, a Canneto Pavese. All'arrivo sul posto dei carabinieri, della Compagnia di Stradella, i malviventi erano già riusciti a far perdere le proprie tracce, fuggendo con un bottino che deve ancora essere quantificato, ma si stima sui 10mila euro circa. Le indagini. I militari hanno avviato le indagini per cercare tracce che possano far risalire ai responsabili. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Canneto Pavese, assalto con l’esplosivo al bancomat: ladri in fuga con i soldi

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Assalto con l'esplosivo al bancomat di Canneto Pavese: intervengono gli artificieri

Notizie e thread social correlati

Campobasso, assalto con esplosivo al bancomat: ladri in fugaNella notte, a San Martino in Pensilis, in provincia di Campobasso, un gruppo di ladri ha fatto esplodere un bancomat della Bcc Molise intorno alle 4.

Bressana Bottarone, assalto esplosivo al bancomat: ladri in fuga con i contantiNella notte tra sabato e domenica, alle 2, una banda nota come la 'marmotta' ha tentato di rubare dai bancomat di un centro abitato in provincia di...