Oggi alle 21 su Rai Scuola va in onda la prima puntata di “Genetica. La fabbrica dell’uomo”, un nuovo programma di Rai Cultura. La puntata si apre con un mistero napoletano legato a un caso genetico. Il format si concentra su temi legati alla genetica e all’influenza sul corpo umano, presentando storie e approfondimenti. La trasmissione viene trasmessa sul canale 57 del digitale terrestre.

Tempo di lettura: 5 minuti È in arrivo il nuovo programma targato Rai Cultura dal titolo “GenETICA. La fabbrica dell’uomo”, in onda oggi 10 luglio su Rai Scuola, canale 57 del digitale terrestre, alle ore 21. Nato dalla volontà di indagare le due nuove grandi rivoluzioni scientifiche in atto, che coinvolgono tutta l’umanità: quella dell’intelligenza artificiale per il dominio delle masse e quella della modifica genetica degli organismi umani, con l’impiego dell’intelligenza artificiale per accelerare i processi di ricerca sul genoma umano. Quale sarà l’umanità del futuro ridisegnata dell’ingegneria genetica? Quali saranno i progressi della... 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Rai Cultura, al via “Genetica. La fabbrica dell’uomo”: mistero napoletano nella prima puntata

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Dalla Rai ai libri allAI: la lezione di un autore TV [con Maurizio Gianotti]

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