Al Museo della Natura e dell’Uomo la mostra La Terra è blu come un’arancia Il mistero della ricerca

Da padovaoggi.it 4 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Al Museo della Natura e dell’Uomo si apre la mostra “La Terra è blu come un’arancia. Il mistero della ricerca”. L’esposizione, in occasione del trentennale del Veneto Institute of Molecular Medicine, si concentra sulla relazione tra arte e scienza. La rassegna è ispirata a un verso di Paul Éluard e presenta opere e installazioni che esplorano il rapporto tra creatività e sperimentazione scientifica. La mostra rimarrà aperta fino alla fine del mese.

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Ispirata al celebre verso di Paul Éluard, la mostra “La Terra è blu come un’arancia. Il mistero della ricerca” – organizzata in occasione del 30anniversario dalla nascita del Veneto Institute of Molecular Medicine (VIMM) – parte dall’idea che arte e scienza condividano una stessa tensione verso. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

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