Roberta Valente | come finisce la prima stagione? Trama dell' ultima puntata stasera su Rai 1

Da movieplayer.it 10 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Stasera su Rai 1 va in onda l’ultimo episodio della prima stagione di Roberta Valente, la serie ambientata a Sorrento con protagonista una notaio. La puntata finale si concentra sulle decisioni sentimentali dei personaggi, con rivelazioni dal passato e la definizione di nuovi equilibri tra i protagonisti. La narrazione si concluderà con una conclusione che chiude le trame principali della stagione.

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Si chiude stasera su Rai 1 la prima stagione di Roberta Valente - Notaio in Sorrento: ecco cosa accadrà nel finale tra scelte sentimentali, verità dal passato e nuovi equilibri. Si chiude stasera su Rai 1 la prima stagione (e forse unica?) di Roberta Valente - Notaio in Sorrento. Inizio fissato, per la seconda settimana di seguito, alle ore 22:00 circa, una decisione presa dalla RAI per non tigliere spazio ad Affari Tuoi. Soluzione, però, che è piaciuta davvero poco al pubblico, non soltanto gli ascolti non sono decollati ma sui social si è scatenata anche la viva protesta degli utenti: una settimana intera d'attesa per poco o nulla? Le anticipazioni dell'ultima puntata di Roberta Valente - Notaio in Sorrento Nel finale di stagione, intitolato I sogni son desideri?, la .🔗 Leggi su Movieplayer.it

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