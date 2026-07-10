Ragazza 17enne morta schiacciata da un camion nei festeggiamenti dopo Francia - Marocco dei Mondiali 2026

Una ragazza di 17 anni è deceduta in Francia dopo essere caduta e essere stata investita dalle ruote di un camion durante i festeggiamenti per la vittoria della nazionale contro il Marocco ai Mondiali 2026. L’incidente è avvenuto nel corso dei festeggiamenti pubblici, senza ulteriori dettagli sulla dinamica. Nessuna altra persona è rimasta coinvolta. Le autorità stanno indagando sull’accaduto per chiarire le circostanze.

Una ragazza di 17 anni è morta in Francia dopo essere caduta ed essere rimasta schiacciata dalle ruote di un camion sul quale stava festeggiando la vittoria della nazionale contro il Marocco ai Mondiali 2026. Il conducente del mezzo è stato arrestato e risulterebbe positivo all’alcool test. Nelle stesse ore, duri scontri sono scoppiati a Londra tra i tifosi marocchini delusi e la polizia britannica. Mondiali 2026, la festa dopo Francia - Marocco Una 17enne morta schiacciata da un camion Scontri a Londra dopo la partita Fake news e tentativi di manipolazione dell'opinione pubblica Mondiali 2026, la festa dopo Francia – Marocco La... 🔗 Leggi su Virgilio.it

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