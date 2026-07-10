Durante i festeggiamenti legati al Mondiale, una ragazza di 17 anni è deceduta. In Spagna, si parla di una giocatrice di 14 anni che potrebbe affrontare Messi. Rudi Garcia, ct del Belgio, ha dichiarato che la squadra non si fa condizionare dalla scaramanzia in vista della partita contro la Spagna per i quarti di finale. Ha aggiunto che la squadra spagnola è tra le favorite, ma anche il Belgio sta attraversando un buon momento.

Bando alla scaramanzia per Rudi Garcia. Il ct del Belgio non si nasconde a poche ore dalla sfida contro la Spagna per i quarti di finale: "Loro sono tra le grandi favorite per la vittoria del Mondiale, ma anche noi siamo in un buon momento. Sono fortissimi nel possesso palla: se ci limiteremo a difenderci avremo pochissime chance. Molti pensano che a passare il turno sarà la Spagna: io invece credo che saremo noi ad andare in semifinale" (va.ben.) Gli effetti del fantastico Mondiale disputato da Capo verde si fanno sentire anche sul mercato. Il quarantenne portiere Vozinha, divenuto popolarissimo dopo le sue prestazioni, secondo Marca potrebbe andare a giocare nell'Inter Miami di Leo Messi. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - LIVE Mondiale - Francia, morta una 17enne durante i festeggiamenti. In Spagna: "Vozinha giocherà con Messi"

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