Francia-Marocco Milano si blinda | intensificati i controlli per non replicare il caos dei festeggiamenti per i Mondiali 2022

Da ilgiorno.it 8 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Milano ha rafforzato i controlli in vista della semifinale tra Francia e Marocco, per evitare disordini come quelli verificatisi nel 2022. Le autorità hanno aumentato le misure di sicurezza in diverse zone della città, con pattuglie e controlli ai punti di accesso principali. Nessun evento ufficiale è previsto, ma si temono assembramenti spontanei. La città si prepara a gestire eventuali conseguenze dei festeggiamenti, anche se gli italiani non sono coinvolti in questa fase.

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Milano, 8 luglio 2026 – I Mondiali entrano nella fase decisiva e Milano – sebbene gli Azzurri (come ben noto) non si siano qualificati – si prepara a fronteggiare le conseguenze dei festeggiamenti di fine partita (delle altre nazionali). In vista dell’incontro tra Francia e Marocco di domani, giovedì 9 luglio, è stato stabilito di intensificare i servizi di vigilanza e controllo del territorio. L’incontro – molto atteso – è valido per i quarti di finale della FIFA World Cup 2026. La misura. La decisione è stata presa dal Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, presieduto dal prefetto di Milano Claudio Sgaraglia, con la partecipazione dei rappresentanti del Comune di Milano e dei vertici delle Forze di Polizia territoriali. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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