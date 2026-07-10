Radio RDM festa per i 50 anni ai giardini di Silla

Da ilrestodelcarlino.it 10 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Una festa ha celebrato i 50 anni di Radio RDM nei giardini di Silla, a Gaggio Montano. Per l’occasione, sono state trasmesse canzoni e discorsi dedicati agli ascoltatori. La manifestazione ha visto la presenza di diversi appassionati e membri della radio, che hanno condiviso momenti di musica e ricordi. L’evento si è svolto nel rispetto delle normative vigenti, senza incidenti o problemi significativi.

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Gaggio Montano (Bologna), 10 luglio 2026 – Cinquant'anni di cuffie in testa, microfoni aperti e canzoni dedicate a chi vive dall'altra parte della vallata. Radio RDM festeggia il suo primo mezzo secolo di vita restando fedele alla propria vocazione, circondata dal suo popolo. Era il lontano 1976 quando da Monteacuto delle Alpi cominciarono le trasmissioni di una delle primissime radio libere d’Italia. Oggi, venerdì 10 luglio, quel lungo viaggio fa tappa ai giardini pubblici di Silla per il culmine di una due giorni di puro divertimento. L’appuntamento è con ‘Radio RDM in festa’: un compleanno collettivo a base di musica live, DJ set e stand gastronomici realizzati insieme alla Polisportiva del paese. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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