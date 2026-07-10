radio rdm festa per i 50 anni ai giardini di silla

Notizia in breve

Una festa ha celebrato i 50 anni di Radio RDM nei giardini di Silla, a Gaggio Montano. Per l’occasione, sono state trasmesse canzoni e discorsi dedicati agli ascoltatori. La manifestazione ha visto la presenza di diversi appassionati e membri della radio, che hanno condiviso momenti di musica e ricordi. L’evento si è svolto nel rispetto delle normative vigenti, senza incidenti o problemi significativi.