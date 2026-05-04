L’Atletica Savoca vince titoli e medaglie regionali oro per Carnabuci e la 4x100 Ragazze

Durante i Campionati Siciliani Individuali su pista Ragazzi, tenutisi a Palermo, l’Atletica Savoca ha ottenuto diversi risultati di rilievo. La squadra ha conquistato il titolo regionale con Carmelo Carnabuci nel salto in lungo e ha portato a casa anche una medaglia d’oro nella staffetta 4x100 Ragazze. La stagione primaverile del 2026 si è rivelata ricca di successi per il club, che si è distinto nelle competizioni regionali.

La primavera 2026 sta regalando grandi soddisfazioni all’Atletica Savoca. Nei Campionati Siciliani Individuali su pista Ragazzi, che si sono svolti a Palermo, la squadra “orange” ha ottenuto risultati di prestigio, a cominciare dal titolo conquistato da Carmelo Carnabuci nella gara del salto in.🔗 Leggi su Messinatoday.it Notizie correlate Atletica, due titoli regionali per l'Atletica PratoPrato, 17 febbraio 2026 - Firenze, pochi giorni fa, ha ospitato le prove multiple indoor dei campionati toscani. Leggi anche: Atletica Virtus in evidenza. Pioggia di titoli e medaglie Una raccolta di contenuti Si parla di: Atletica: i talenti siciliani hanno dato spettacolo ai regionali di Palermo. Atletica Savoca seconda società in Sicilia per attività giovanile: Piazzamento storicoL’Atletica Savoca festeggia il secondo posto nella classifica siciliana 2025 dell'attività promozionale, cioè categorie Ragazzi/e (nati nel 2012-2013) e Cadetti/e (2010-2011), che rappresenta la somma ... sikilynews.it L’Atletica Savoca seconda nella classifica siciliana giovanileLa Fidal ha ufficializzato i risultati dei Ragazzi e Cadetti, il tecnico Aliberti: Il nostro vivaio continua a stupire L’Atletica Savoca festeggia il secondo posto nella Classifica Siciliana 2025 de ... tempostretto.it