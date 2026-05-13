Per la Rari Nantes Romagna una pioggia di medaglie alle finali regionali di Faenza

Lo scorso 3 maggio, nella piscina di Faenza, si sono svolte le finali regionali di nuoto, dove la squadra della Rari Nantes Romagna ha conquistato numerose medaglie. La competizione ha visto atleti di diverse categorie affrontarsi in varie discipline, portando a casa risultati significativi e premi. La manifestazione ha coinvolto numerosi partecipanti, che hanno mostrato grande impegno e determinazione durante le gare.

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