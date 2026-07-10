Una persona sana può sopravvivere tra i 15 e i 20 giorni senza cibo, purché continui a bere acqua. Questo è stato evidenziato dalla dottoressa Roberta Carli. Un esempio pratico è dato dalla coppia di escursionisti di Ancona, che sono rimasti senza cibo per diversi giorni durante un'escursione, ma hanno continuato a idratarsi.

Bologna, 10 luglio 2026 – Senza cibo, una persona adulta in salute può sopravvivere tra i 15 e i 20 giorni, a patto di continuare a bere. Ne è la prova la coppia anconetana formata dagli escursionisti Davide Cesaroni e Chiara Pesaresi. Dispersi sulle Dolomiti Friulane, senza mangiare per sei giorni e sette notti con l’unica compagnia di un rigagnolo d’acqua, sono stati ritrovati stremati, provati, ma vivi dall’elicottero del Soccorso alpino. Se però, oltre al cibo, manca anche l’idratazione, il corpo cede molto prima. La dottoressa Roberta Carli, responsabile dell’Unità operativa di igiene della nutrizione del dipartimento di sanità pubblica dell’Ausl di Bologna, spiega cosa succede all’organismo in condizioni estreme, dando anche preziosi consigli sull’alimentazione, utili nella vita di tutti i giorni. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Quanto si sopravvive senza bere e senza mangiare? La dottoressa Roberta Carli spiega cosa succede al corpo in condizioni estreme

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