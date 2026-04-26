Taranto Santissima Annunziata | ultrasettantenne lasciata su una barella al pronto soccorso per trenta ore senza mangiare e bere Denuncia di un cittadino

Un cittadino ha segnalato che una donna ultrasettantenne è rimasta su una barella al pronto soccorso per circa trenta ore senza ricevere cibo né acqua. La denuncia è stata resa nota da un sindacalista locale, che ha evidenziato la situazione presso l’ospedale di Taranto, nella zona di “Santissima Annunziata”. La vicenda ha suscitato attenzione e richieste di chiarimenti sulle condizioni di assistenza sanitaria.

Andrea Lumino è un sindacalista di primo piano, nel territorio tarantino. Oggi ha fatto una denuncia grave. “Per avere idea della condizione del Pronto Soccorso del Santissima Annunziata a Taranto, devi augurarti di stare sempre in buona salute per evitare di andare a finire lì, per ore su una barella senza bere e mangiare, invece di sperare di godere solo di buona salute. Lo dico per esperienza vissuta in maniera personale e familiare nelle ultime 72 h: una persona ultra settantenne lasciata su una barella al pronto soccorso per 30 h senza mangiare e bere e poi lasciato così alla famiglia. Sono uno strenuo difensore della sanità pubblica e di chi ci lavora.🔗 Leggi su Noinotizie.it © Noinotizie.it - Taranto, “Santissima Annunziata”: ultrasettantenne “lasciata su una barella al pronto soccorso per trenta ore senza mangiare e bere” Denuncia di un cittadino Notizie correlate "Quattro giorni in barella per i pazienti in pronto soccorso", la denuncia dei sindacati in commissione"Lunedì 13 aprile 2026, in II Commissione Sanità, la realtà ha fatto le pulci alla propaganda: sul boarding dei pazienti in barella nei pronto... "Al pronto soccorso dell'Ospedale di Vaio serve una vigilanza 24 ore su 24"“Bene l’annuncio dell’installazione delle telecamere al Pronto soccorso di Vaio, purché i tempi siano celeri, ma solo è un primo passo. Tutti gli aggiornamenti Taranto, infermiera aggredita all'ospedale Santissima Annunziata: 52enne a processoTARANTO - Sarà ascoltata in aula la 52enne tarantina finita a processo per il suo coinvolgimento in un’aggressione ai danni di un’infermiera in servizio al Santissima Annunziata nel marzo 2023. Un ... lagazzettadelmezzogiorno.it Familiare di un paziente aggredisce una operatrice del Santissima AnnunziataHa spintonato un'operatrice dell'ospedale Santissima Annunziata di Taranto, facendola cadere rovinosamente sul pavimento. Per questo il responsabile dell'aggressione è stata denunciata dalla Polizia. quotidianodipuglia.it