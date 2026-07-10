Quanto si segna al Mondiale! Merito delle stelle e delle nuove regole Mentre in Serie A

Da gazzetta.it 10 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Al Mondiale si segna molto, con due giocatori a quota otto gol, tra cui uno che deve ancora scendere in campo e potrebbe aumentare il suo totale. Si tratta di due tra i principali marcatori, coinvolti in un testa a testa che tiene alta la competizione. Le nuove regole e le stelle in campo hanno contribuito a un ritmo di gioco elevato, rendendo la fase attuale del torneo particolarmente ricca di reti. In Italia, invece, la classifica cannonieri di Serie A non registra numeri simili.

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Basterebbe semplicemente uno sguardo alla classifica cannonieri per capire quant’è pazzesco questo Mondiale. C’è una coppia a 8 gol, Mbappé più Messi che deve ancora giocare il suo quarto e può allungare ancora: fin qui è stato un fantastico gioco al sorpasso tra loro due. Segue Haaland a quota 7 e, con un gol in meno, ecco Kane con 6 centri. Subito dopo, Dembélé, un altro francese, bussa alla vetta con 5 reti. Chissà Oyarzabal stasera con la Spagna: lui parte da 4. Un Mondiale, si dirà, è il regno dei più forti. Perché quindi stupirsi? Per un semplice motivo: mai si è segnato a questo ritmo. Di solito – almeno nelle edizioni moderne – i capocannonieri vincono la classifica con 6 gol. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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