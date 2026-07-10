Al Mondiale si segna molto, con due giocatori a quota otto gol, tra cui uno che deve ancora scendere in campo e potrebbe aumentare il suo totale. Si tratta di due tra i principali marcatori, coinvolti in un testa a testa che tiene alta la competizione. Le nuove regole e le stelle in campo hanno contribuito a un ritmo di gioco elevato, rendendo la fase attuale del torneo particolarmente ricca di reti. In Italia, invece, la classifica cannonieri di Serie A non registra numeri simili.

Basterebbe semplicemente uno sguardo alla classifica cannonieri per capire quant’è pazzesco questo Mondiale. C’è una coppia a 8 gol, Mbappé più Messi che deve ancora giocare il suo quarto e può allungare ancora: fin qui è stato un fantastico gioco al sorpasso tra loro due. Segue Haaland a quota 7 e, con un gol in meno, ecco Kane con 6 centri. Subito dopo, Dembélé, un altro francese, bussa alla vetta con 5 reti. Chissà Oyarzabal stasera con la Spagna: lui parte da 4. Un Mondiale, si dirà, è il regno dei più forti. Perché quindi stupirsi? Per un semplice motivo: mai si è segnato a questo ritmo. Di solito – almeno nelle edizioni moderne – i capocannonieri vincono la classifica con 6 gol. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Quanto si segna al Mondiale! Merito delle stelle e delle nuove regole. Mentre in Serie A...

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Multi SubFrom prison rat to dragon throne and he's still not done killing

Notizie e thread social correlati

Sostituzione troppo lenta, l’Islanda resta in 10 e il Giappone segna: è una delle nuove regole che vedremo ai Mondiali. Tutte le novitàDurante una partita di qualificazione ai Mondiali, un calciatore è stato espulso e sostituito, ma la sua sostituzione è risultata troppo lenta.

Nuove stelle per la Serie A: i dieci giocatori al Mondiale nel mirino dei club italianiLe società italiane stanno monitorando dieci calciatori presenti ai Mondiali, tra cui Brahim Diaz, Goretzka, Alaba e un giocatore bosniaco nato nel...

Temi più discussi: Come sono stati questi Mondiali finora; Botta centrale o tiro all'angolino? Come si segna un rigore ai Mondiali. C'è un solo modo infallibile; È il Mondiale dei numeri 9. Quanto hanno pesato i centravanti? Le cifre sono spaventose; Il Belgio affonda, rimonta nel finale e passa ai supplementari.

A 39 anni, Diego Maradona - icona irraggiungibile - faceva un cameo con Nino D'Angelo in Tifosi. A 39 anni, Leo Messi segna 8 gol al Mondiale e trascina ancora l'Argentina #ArgentinaEgitto x.com

Quanto si segna al Mondiale! Merito delle stelle e delle nuove regole. Mentre in Serie A...La media è di 2,92 reti a gara, nettamente superiore al 2,64 del 2018 e al 2,69 del 2022. Messi, Mbappé, Kane, Haaland i protagonisti della pioggia di gol. Da noi gioco troppo spezzettato e in orizzon ... msn.com

Gran bella decisione far sì che questo Mondiale sia nel formato a 48 squadre. reddit

Messi, CR7, Mbappé, Haaland e Kane: chi ha segnato di più e chi farà meglio al Mondiale?Siamo stati abituati a confrontare i numeri (irreali) di Kane, Haaland e Mbappé per tutta la stagione. Ora è giunto il momento di farlo sul palcoscenico Mondiale, aggiungendo all'equazione anche tali ... sport.sky.it