Durante una partita di qualificazione ai Mondiali, un calciatore è stato espulso e sostituito, ma la sua sostituzione è risultata troppo lenta. Di conseguenza, la squadra ha giocato in dieci uomini per alcuni minuti. La regola, approvata dall’International Football Association Board, prevede che la sostituzione venga effettuata entro un massimo di due minuti. La nuova norma sarà applicata anche ai Mondiali, che inizieranno il 20 novembre.

A pochi giorni dall’inizio dei Mondiali, con il primo match tra Messico e Sudafrica in programma il prossimo 11 giugno, una delle nuove regole approvate dall ‘International Football Association Board (Ifab) ha già trovato la sua prima applicazione pratica. È accaduto nell’amichevole tra Islanda e Giappone, dove un ritardo durante una sostituzione ha lasciato temporaneamente gli islandesi in inferiorità numerica. Proprio in quel frangente è arrivato il gol decisivo dei giapponesi. L’episodio rappresenta un’anticipazione delle novità regolamentari che entreranno in vigore nella rassegna iridata, tutte accomunate dall’obiettivo di contrastare le perdite di tempo e rendere il gioco più fluido. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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© Ilfattoquotidiano.it - Sostituzione troppo lenta, l’Islanda resta in 10 e il Giappone segna: è una delle nuove regole che vedremo ai Mondiali. Tutte le novità

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