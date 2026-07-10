Quanto costa sposarsi a Roma? La wedding planner Morgera | Accontentandosi si può spendere sui 30mila euro

Secondo una wedding planner, il costo di un matrimonio a Roma nel 2026 può partire da circa 30.000 euro se si sceglie di accontentarsi di servizi più economici. L’aumento dei prezzi di location, catering e altri servizi ha reso più difficile organizzare le nozze senza spendere molto. La cifra indicata rappresenta un minimo, ma i costi possono salire a seconda delle scelte fatte.

Sempre più coppie fanno fatica ad organizzare le proprie nozze a causa dell'aumento dei prezzi di location, catering e altri servizi. Quanto costa nel 2026 un matrimonio nella capitale? Lo abbiamo chiesto alla wedding planner Erika Morgera che a Fanpage.it spiega: "Con location più esclusive o servizi aggiuntivi si arriva facilmente ai 100mila euro". 🔗 Leggi su Fanpage.it

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Sopralluogo e Coordinazione Wedding Planner Quanto Costa e Cosa Comprende

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