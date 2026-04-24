Benfica assolto nel processo Saco Azul dalle accuse sui fondi neri per 2 milioni Rui Costa | Felice

Dopo 10 anni di tribunale il club portoghese è stato assolto, anche se solo in primo grado di giudizio nel processo "Saco Azul" (fondi neri), dalle infamanti accuse di aver sottratto quasi 2 miliardi di euro. La vicenda riguarda quando presidente era Luís Filipe Vieira ma ha toccato da vicino anche la gestione di Rui Costa attuale numero uno del Benfica.🔗 Leggi su Fanpage.it

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