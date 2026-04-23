Dua Lipa e Callum Turner stanno organizzando il loro matrimonio a Palermo per il prossimo settembre. La cerimonia si terrà in una chiesa della città e il ricevimento sarà ospitato in un resort cinque stelle. Per l’organizzazione si sono affidati a una wedding planner nota, già al lavoro con altre celebrità. La coppia avrebbe scelto Palermo dopo aver trascorso alcune giornate in vacanza nella zona, tra le strade barocche, il mare e i dolci tipici locali.

Galeotti furono cannoli, strade barocche e mare cristallino: Dua Lipa e Callum Turner avrebbero scelto di sposarsi a Palermo, città in cui la scorsa estate hanno trascorso qualche giorno di vacanza all’insegna dell’amore. Dua Lipa e Callum Turner sposi a Palermo. Stando a quanto riportato dal Giornale di Sicilia, la popstar e l’attore si sarebbero innamorati della città siciliana e avrebbero chiesto alla wedding planner che ha curato il matrimonio di Chiara Ferragni e Fedez a Noto di occuparsi delle nozze. Che dovrebbero celebrars i a settembre, tra il 5 e il 7, con tre giorni di festeggiamenti. GUARDA LE FOTO Lo stile di Dua Lipa: i migliori look di sempre.🔗 Leggi su Amica.it

© Amica.it - Dua Lipa e Callum Turner stanno pianificando di sposarsi a Palermo in settembre: la chiesa, il resort 5 stelle, la wedding planner di Chiara Ferragni

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