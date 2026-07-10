Crema è probabilmente il caso più emblematico. Quando Luca Guadagnino sceglie la cittadina lombarda per ambientare Chiamami col tuo nome, nel 2017, non cerca una destinazione iconica ma un luogo sospeso nel tempo. Le piazze rinascimentali, le strade percorse in bicicletta, i caffè e la campagna che circonda la città diventano parte integrante della storia d'amore tra Elio e Oliver. Dopo l'uscita del film, Crema si trasforma in una meta internazionale: nascono tour dedicati alle location, aumentano i visitatori stranieri e la città scopre una nuova identità, legata non tanto a un monumento specifico ma a un'emozione che il comune foraggia, per esempio, attraverso gite in bicicletta nel cuore del centro storico esattamente come i protagonisti del film. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Quando il cinema cambia la geografia del desiderio: i luoghi italiani che i film hanno trasformato in mete di viaggio

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