Durante il ponte del 2 giugno, circa 22 milioni di italiani si sposteranno per le vacanze estive, secondo stime ufficiali. Il volume di spesa previsto è di circa 9 miliardi di euro, considerando tutte le destinazioni e i mezzi di trasporto. Le mete più frequentate sono località di mare, città d’arte e zone montane, con un incremento rispetto all’anno precedente. Si prevede che il traffico sulle principali vie di comunicazione sarà elevato, con particolare afflusso nelle regioni di mare e nelle aree turistiche più note.

Ricorrenza istituzionale, ma anche occasione per un primo assaggio di vacanze estive. Ilponte del2 giugnovedrà spostarsi circa22 milioni di turisti, con un giro di affari atteso che sfiorerà i9 miliardi di euro. Come riporta Cna Turismo e Commercio, si tratta di numeriin leggera crescita rispetto allo scorso anno, favoriti dall’ottimo meteo. Saranno oltre15 milioni i villeggiantiche si fermeranno per almeno un pernottamento tra strutture ricettive e seconde case, grazie anche alflusso di stranieri stimato in circa 6 milioni di arrivi. Per quanto riguarda le mete, il 50% di chi si sposta opterà per mari e laghi, con le destinazioni preferite che vanno dallaRiviera ligure e romagnolaalle coste pugliesi, siciliane e sarde, passando per i laghi di Garda, Como e Maggiore. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Ponte del 2 giugno, le mete scelte dagli italiani in viaggio

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