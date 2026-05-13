Dal 2003, il Fondo Ambiente Italiano invita i cittadini a segnalare i luoghi che desiderano preservare. In ventitré anni, più di tredici milioni e mezzo di voti sono stati raccolti, contribuendo a modificare il futuro di centottanta siti distribuiti in tutta Italia. Questa iniziativa coinvolge persone di tutte le regioni, creando una mappa emotiva fatta di ricordi e affetti, più che di confini geografici o dati ufficiali.

C ’è una cartina geografica che ognuno porta dentro di sé, disegnata non dai cartografi ma dall’emozione. È fatta di vicoli dove si è stati felici, di rive di fiumi che si sono attraversate tante volte da bambini, di chiese che profumano di cera e di silenzio. È una mappa del cuore che il FAI, il Fondo per l’Ambiente Italiano. Da Milano a Foggia, ecco i 20 Luoghi del cuore Fai che rinasceranno nel 2026 X Il FAI ha trasformato in qualcosa di straordinariamente concreto: un censimento, un programma di salvataggio e, dal 12 maggio 2026, dal primo videopodcast del FAI, intitolato “I luoghi che leggiamo”, disponibile sul sito dedicato www.iluoghicheleggiamo.🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Dal 2003 il FAI chiede agli italiani di segnalare i luoghi che amano e vogliono salvare. In 23 anni, tredici milioni e mezzo di voti hanno cambiato il destino di centottanta luoghi in tutta Italia

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Intimate stories of people living with the devastating effects of long-term unemployment

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