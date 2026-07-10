Nel Museo di Capodimonte sta per essere inaugurata una mostra di quadri francescani che ripercorrono i secoli e collegano Pontremoli a San Francesco d’Assisi. La rassegna, allestita nella Sala dei Sindaci, presenta dipinti antichi dedicati al Santo, che visitò la città nel 1219. L’esposizione si svolge con un allestimento discreto, senza grandi eventi pubblici, e sarà accessibile nelle prossime settimane.

C’è un filo sottile che attraversa i secoli e lega Pontremoli a San Francesco d’Assisi. Un filo che torna a brillare in queste settimane, mentre nella Sala dei Sindaci si prepara – quasi in silenzio, con la discrezione delle grandi occasioni – una nuova mostra di tele antiche dedicate al Santo, giunto in città nel lontano 1219. Le opere, prestate da musei e gallerie nazionali, arriveranno nella seconda metà di luglio, ma già circolano indiscrezioni che hanno acceso la curiosità dei pontremolesi. L’attività espositiva del Comune, inaugurata nel 2023 con la prestigiosa tela Il Conte Arese Lucini in carcere di Francesco Hayez – concessa dagli Uffizi nell’ambito del progetto Uffizi Diffusi – ha segnato un cambio di passo nella valorizzazione culturale della città. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Quadri francescani dal Museo di Capodimonte

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