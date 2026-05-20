ENGIE energia rinnovabile e riduzione dei consumi per il Museo di Capodimonte

Nel museo di Capodimonte di Napoli sono stati avviati interventi di riqualificazione energetica finalizzati a ridurre i consumi e aumentare l’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili. I lavori prevedono l’installazione di impianti e sistemi per ottimizzare l’efficienza energetica dell’edificio. L’intervento rientra in un progetto che coinvolge diverse tecnologie sostenibili e mira a migliorare l’autonomia energetica della struttura. L’iniziativa è stata comunicata attraverso un comunicato ufficiale dell’azienda coinvolta.

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NAPOLI (ITALPRESS) – Riqualificazione energetica, autoproduzione di energia da fonti rinnovabili, restauro architettonico e nuovi spazi funzionali per i visitatori: a due anni dall'annuncio di avvio dei lavori, il Museo e Real Bosco di Capodimonte ed ENGIE Italia hanno inaugurato il nuovo corso del plesso museale partenopeo. Un progetto ambizioso che segna un passaggio strategico nel percorso di innovazione del patrimonio culturale italiano. L'intervento è stato realizzato da ENGIE, operatore di riferimento nel settore dell'energia, nell'ambito del primo Partenariato Pubblico-Privato (PPP) attivato dal Ministero della Cultura per la riqualificazione di un museo autonomo. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - ENGIE, energia rinnovabile e riduzione dei consumi per il Museo di Capodimonte ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video 23 IESE Energy: The energy transition between the world of yesterday and today Sullo stesso argomento Crisi energetica, bozza UE: riduzione dei consumi, soprattutto riscaldamento e trasportiBRUXELLES, 17 APR – Almeno un giorno di telelavoro obbligatorio a settimana, trasporti pubblici più economici, taglio del riscaldamento e voucher... "Possibile 200$ a barile, l'Ue consideri la riduzione dei consumi". L'allarme dell'esperto(Adnkronos) - La minaccia iraniana di portare il prezzo del petrolio a 200 dollari al barile "è più realistica delle assicurazioni" offerte da Usa,... ENGIE, energia rinnovabile e riduzione dei consumi per il Museo di CapodimonteNAPOLI (ITALPRESS) - Riqualificazione energetica, autoproduzione di energia da fonti rinnovabili, restauro architettonico e nuovi spazi funzionali per i vi ... italpress.com Capodimonte, inaugurato il nuovo corso museale: energia rinnovabile, tecnologia e nuovi spaziL’energia della bellezza: a Capodimonte vengono presentati gli interventi che hanno permesso al museo di fare grandi innovazioni. Dai pannelli fotovoltaici che garantiscono il 90% ... ilmattino.it