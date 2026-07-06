Un evento privato si è svolto ieri nel Real Bosco di Capodimonte, coinvolgendo circa 600 invitati. La festa, di livello esclusivo, ha celebrato il 45° anniversario di una società commerciale. La gestione dell’area è stata affidata a privati, senza coinvolgimento ufficiale del museo o delle autorità. Il museo ha confermato di non aver autorizzato l’evento e di non aver avuto alcun ruolo nell’organizzazione. La festa si è tenuta senza comunicati ufficiali o autorizzazioni pubbliche.

Tempo di lettura: 4 minuti Festa privata ieri per 600 persone al Real Bosco di Capodimonte. Si festeggiava il 45esimo anniversario della Nova Marine Holding S.A dell’armatore Vincenzo Romeo di Santillo. L’evento si è svolto dopo regolare accordo tra la direzione generale del Museo e Real Bosco di Capodimonte, e la società. Il canone di concessione ammonta 194mila euro, oltre 42.240 euro per le spese di vigilanza, coordinamento e l’assistenza tecnica e amministrativa del personale dipendente del Ministero della Cultura. Eventi privati a Capodimonte sono previsti dalla normativa di settore. Ma non sono mancati dubbi e qualche polemica. La rete sociale No Box-Diritto alla città ha posto alcune domande al direttore del Real Bosco e Museo, Eike Schmidt. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Bosco Capodimonte, festa privata di lusso: come replica il Museo

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