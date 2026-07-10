qn media mario orfeo nuovo direttore editoriale al via i piani di sviluppo

Dal 9 settembre, Mario Orfeo assumerà il ruolo di Direttore Editoriale di QN Media, il gruppo che pubblica quotidiani come Il Resto del Carlino, La Nazione, Il Giorno e QN. La nomina segna l'inizio dei nuovi piani di sviluppo del gruppo editoriale. Orfeo prende il posto di chi ha ricoperto questa posizione in precedenza. La sua nomina è stata comunicata ufficialmente e avviene in un momento di cambiamenti strategici per il gruppo.

Dal prossimo 9 settembre, Mario Orfeo sarà il Direttore Editoriale di QN Media (già Editoriale Nazionale), il gruppo che detiene i quotidiani Il Resto del Carlino, La Nazione, Il Giorno e QN. Nel nuovo ruolo, Mario Orfeo affiancherà l’editore, Leonardo Maria Del Vecchio, e l’amministratore delegato, nel percorso di crescita del gruppo, con una funzione di indirizzo e di coordinamento della strategia editoriale e dei nuovi progetti di sviluppo. Il progetto di Leonardo Maria Del Vecchio punta a ridisegnare il posizionamento dell’intero gruppo editoriale a partire dal nuovo QN, in arrivo il prossimo autunno, che evolverà in una testata di opinione di fascia alta, autorevole, capace di parlare anche a un pubblico giovane, con un linguaggio contemporaneo. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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Mario Orfeo lascia Repubblica, è il nuovo Direttore Editoriale QN Media reddit

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