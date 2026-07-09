mario orfeo nuovo direttore editoriale di qn media dal 9 settembre

Roma – Dal prossimo 9 settembre, Mario Orfeo sarà il direttore editoriale di QN Media (già Editoriale Nazionale), il gruppo che detiene i quotidiani il Resto del Carlino, La Nazione, Il Giorno e QN. Nel nuovo ruolo, Mario Orfeo affiancherà l’editore, Leonardo Maria Del Vecchio, e l’amministratore delegato, Gabriele Benedetto, nel percorso di crescita del gruppo, con una funzione di indirizzo e di coordinamento della strategia editoriale e dei nuovi progetti di sviluppo. LEONARDO MARIA DEL VECCHIO EDITORE MANAGER Il progetto di Leonardo Maria Del Vecchio, si legge in una nota, “punta a ridisegnare il posizionamento dell’intero gruppo... 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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