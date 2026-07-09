ABBONATI A DAYITALIANEWS Nuovo incarico per l’ex direttore di Repubblica. Mario Orfeo sarà il nuovo Direttore Editoriale di QN Media a partire dal 9 settembre. L’annuncio è stato ufficializzato dal gruppo editoriale che controlla QN, Il Resto del Carlino, La Nazione e Il Giorno, aprendo così una nuova fase nel percorso di sviluppo dell’azienda. Nel nuovo ruolo, Orfeo lavorerà a stretto contatto con l’editore Leonardo Maria Del Vecchio e con l’amministratore delegato, contribuendo alla definizione delle strategie editoriali e al coordinamento dei futuri progetti di crescita. Il progetto di rilancio di QN. L’obiettivo del piano industriale è riposizionare l’intero gruppo editoriale, partendo dal rinnovamento di QN previsto per il prossimo autunno. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - Mario Orfeo lascia Repubblica, è il nuovo Direttore Editoriale QN Media: guiderà la strategia del gruppo dal 9 settembre

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