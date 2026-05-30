Un video di un agnello sgozzato, legato alla festa del Sacrificio islamica, è stato condiviso nella chat di una classe prima di una scuola media a Reggio Emilia. Le immagini sono state diffuse tra gli studenti e ora si sta valutando di presentare un esposto in procura. La direzione scolastica ha avviato verifiche sulla provenienza e sulla diffusione del video. La polizia sta indagando per chiarire le responsabilità.

Le immagini di un agnello sgozzato per la festa del Sacrificio islamica sono finite nella chat di una classe prima di una scuola media di Reggio Emilia. Ma non sono arrivate per caso, per sbaglio, ma caricate da uno dei bambini, che ha condiviso con i compagni di classe prima un video in cui accarezzava l’animale e poi i momenti successivi, quando alcuni adulti, presumibilmente suoi parenti, lo sgozzavano per sacrificarlo ad Allah. E questo nonostante poco prima i compagni si fossero allarmati: “ Non lo uccidi poi, vero?”. La scuola ha respinto ogni responsabilità sottolineando che quella chat su Whatsapp è privata e non è sotto il suo controllo ma dei genitori, che però ora valutano di adire le vie legali. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Video choc dello sgozzamento nella chat di classe, ora si valuta l’esposto in procura

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