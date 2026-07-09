Il Comune di Treviglio denuncia che le emissioni di odori dalla ditta di mangimi sono diventate insopportabili. L’amministrazione chiede interventi più efficaci da parte delle autorità competenti. La questione ha portato alla convocazione di un’assemblea pubblica prevista a breve. La situazione, secondo il Comune, provoca disagi e malcontento tra i residenti. Nessuna comunicazione ufficiale su possibili sanzioni o misure immediate.

«La situazione è insostenibile: auspichiamo azioni più incisive da parte degli enti competenti». Alla vigilia dell’assemblea pubblica indetta dal comitato di cittadini, anche l’amministrazione comunale di Treviglio smette i toni moderati e alza la voce sul tedioso problema delle puzze generate dalla Ecb, ditta che produce mangimi a sud del centro abitato. Il sindaco Juri Imeri e l’assessore all’Ambiente e alle Attività produttive Michele Bornaghi confermano come con il grande caldo gli odori siano peggiorati tanto da richiedere «continui sopralluoghi e ispezioni» da parte della polizia locale, anche su input di «numerose segnalazioni» arrivate dai cittadini. 🔗 Leggi su Bergamo.corriere.it

© Bergamo.corriere.it - Treviglio, l'ira del Comune per le puzze della ditta di mangimi: «Situazione ormai insostenibile»

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